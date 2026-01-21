Безкрайно важни ще са лицата около него и в листите

Румен Радев няма подписан празен чек, но заслужава пълна подкрепа. „Вълната“ може да го издигне на над 51% при изборите. Десетки приятели и познати ми звънят, за да ме питат защо съм дал подкрепата си за действията на президента Румен Радев.

Причината е от ясна по-ясна: години наред съм доказвал и писал че властта е в полза на тънък слой олигархия (НС, МС, държавни и общински институции), че „представителната демокрация“ е повече представителна, отколкото демокрация. Че „помпата на богатството“ тласка ползите от икономиката нагоре, вместо надолу, което се илюстрира от факта че България е страната с най-голямото неравенство.

Последната надежда да има някаква упорита опозиция в НС рухна в момента, в който БСП-ОЛ (за които лобирах и в подготовката на чиято програма взех с колегите си участие) влязоха в капана на „сглобката“ и забравиха думите „корупция“ и даже „демокрация“ (референдум). Няма как да пропусна и обстоятелството че министрите на БСП-ОЛ свършиха и някои полезни неща, но подкрепиха и предложения, които не биваше. Как сега да се върне отново доверието в БСП-ОЛ, след като са били в прегръдката на тигрите, не зная, отново „опозиция“ на ГЕРБ, ИТН, ДПС-НН и други - не виждам такава позиция на опозиционери.

Затова новата надежда е именно Румен Радев - той не е отстъпвал от позицията си на критик на корупцията, на олигархичното статукво, на отсъствието на „плоска демокрация“, на огромното неравенство, на безгръбначието.

И затова Румен Радев заслужава първоначална пълна подкрепа за решението си да се изправи като политик срещу статуквото и да промени „атмосферата“ в НС и МС. Пълната първоначална подкрепа не означава подписване на „празен чек“ на доверие, а готовност за евентуалното му подписване.

А голямо доверие в него имам, наблюдавам го от преди да бъде избран за президент, а и досега. И хиляди други хора разсъждават като мен, предварителното доверие е налице. Румен Радев е личност!

Че Румен Радев е допускал грешки - вярно е. Със сигурност е съжалявал за тях. Но кой е „идеален“ и „безгрешен“, моля? Чърчил (десетки „едри“ грешки), цар Борис (знаем и неговите), Тръмп (едри и ясно разпознаваеми). И нека „безгрешните“ първи хвърлят камък по Радев! Дали „празният чек“ ще бъде подписан за деня на изборите, зависи от две важни обстоятелства.

Първо, предизборната платформа е най-важната (въпреки че в момента повечето се питат какъв ще е екипът му). Няма как само с благи думи за „борба с мафията и с корупцията“ да бъдат спечелени убедително предстоящите избори. Необходим е план за истинската Промяна, даже план за „смяна на системата“ в много отношения. Жалони за такава план-програма могат да се намерят и в момента. Разбира се, тя не трябва да е „надута“, но ясна и категорична. Да подсказвам ли? Като рициново масло към олигархията, едновременно европейска и патриотична, категорично лявоцентристка и демократична!

Второ, безкрайно важни ще са лицата около Радев. Тук действа принципът „петното върху бялата риза“: една прекрасна бяла риза е достатъчно да има само едно петънце (от кафе, от червено вино или нещо друго), за да помнят хората не красотата, а петното. Няма съмнение, че лидерът ще бъде посетен от много „мераклии“, особено от лесно прехвърляеми (от една партия в друга).

Няма съмнение, че в корумпирана България - особено в големите и малките градове - много ще заявят „Аз сега съм Радевец“. Затова ще е необходим много тесен филтър на допуск както до партийните/коалиционните листи, така и до „щаба“. Имената са важни!

„Вълната“ на огромното народно недоволство от статуквото може да повдигне Румен Радев на най-високото ниво, даже над 51% от гласовете, особено ако негласуващите „по принцип“ сега закрачат към урните. И ако купуването на гласове - което ще продължава, не подценявайте олигархията! - бъде замразено от високоплатените силови органи. Затова е важно и бъдещото служебно правителство.“Празният чек“ е вече на масата. Остава да преценим - милионите избиратели - дали сме стопроцентово убедени че трябва да го подпишем. А дано!