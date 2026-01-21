В България няма проблем относно равенството на мъжете и жените

Йотова и Радев от самото начало бяха екип и сега действат заедно

Прочетох поста, че нали първата жена президент е защото „мъжът има по-важна работа“. Шегата е добра, обичам политическия хумор, не я приемам насериозно и не съдя, и все пак ми се ще да опиша реалността, само за добавка.

България няма фундаментален културен проблем между мъжете и жените. Дори исторически ние като нация имаме много проблеми, но равенството на половете си ни идва по душа. Има причина тук да не хване почва войната между мъже и жени, която доведе културната война в САЩ.

Същата причина, поради която като обявиха квоти за жени-шефове на фирми в ЕС се оказа, че в България и без тези квоти сме доста по-добре от много държави в Европа.

Защото жените и мъжете в България се допълват, уважаваме се и работим заедно. Заедно в семейството, бизнеса, дори политиката. Йотова и Радев от самото начало си бяха екип и сега действат заедно.

Президентството на България е безкрайна отговорност. За да има въобще възможността да се бори за управлението на България, за Радев беше наложително да има на кого да остави тази задача. Не подценявайте значението на това.