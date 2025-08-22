Спират да лепят екостикери по автомобилите, но печатането продължава

Влезе в сила решение на Върховния административен съд

Софтуерът на пунктовете за Годишен технически преглед не позволявал да се издават само хартиени документи

През октомври може да карат шофьорите да ги лепят сами

Спира лепенето на стикери с екологична категория по време на годишните технически прегледи (ГТП) по предните стъкла на леките автомобили. Но самият стикер, в който има вграден чип и антена за излъчване на сигнал, ще продължи да се издава и шофьорът ще го получава заедно с другите документи от прегледа. Това положение ще продължи поне месец и половина, докато бъдат подготвени и влязат в сила нови правила по Наредба Н-32 на министъра на транспорта и съобщенията, тъй като Върховният административен съд отмени сегашните. Чиновниците обсъждат и абсурдната идея да карат шофьорите, минали на ГТП през този “нулев” период до актуализиране на наредбата, да носят екостикера с другите документи на автомобила и дори сами да го лепят, когато през октомври бъде “реабилитиран”.

През юни петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди две решения на тричленни състави, с които се отменят текстовете от Наредба Н-32, които се отнасят до определянето на екокатегориите на моторните превозни средства с тегло до 3,5 тона и поставянето на лепенката с тях на предното панорамно стъкло откъм седалката на водача. Делото бе заведено от частната фирмата “Тюф инженеринг”, извършваща годишни технически прегледи. Установено бе, че тези части от наредбата са приети без да са мотивирани, липса финансова обосновка и кавато и да е прогноза за очакваните резултати от въвеждането им. В момента във ВАС има второ “висящо” дело срещу наредбата, заведено и от адвокат Петър Славов. След като 2 месеца се бави публикуването на окончателното решение ВАС, най- сетне то бе обнародвано в “Държавен вестник” на 19 август и към днешната дата вече е влязло в сила.

В момента софтуерът не позволява да се отдели издаването на екостикера от другите документи за ГТП. Има риск при опити за такова разделяне да бъде блокирана цялата система, затова лепенки отново ще се отпечатват и те ще бъдат давани на шофьорите, научи “Труд news” от източници в Министерството на транспорта и съобщенията. Иначе официален отговор на запитване до пресцентъра в петък не беше получен.

Екостикерите на автомобилите бяха въведени през лятото на 2021 г. и се оказаха абсолютно безсмислени. В тях има чип с антена, който една година излъчва информация коя от 5-те екокатегории е автомобилът. Те се слагат в цяла България, въпреки че само в София бяха въведени нискоемисионни зони и забрани за движение на автомобили от първа и втора категория. Абсурдът обаче е, че столичната община няма четящи устройства, които да приемат информацията от “антените” екостикери. И досега проверката за екокатегория се прави по регистрационния номер на автомобила и няма никакво значение дали на стъклото има или няма лепенка.

Стикерите се печат по държавна поръчка от частната фирма “Демакс” на депутата от БСП Петър Кънев. По информация на автомобилната администрация - бившата ДАИ, всеки от тях струва по 6,50 лв. без ДДС. Оскъпяването на годишния технически преглед, който дотогава струваше 40-50 лева, само за дни стана 70-80 лв., а към днешна дата вече е 90-100 лв.

Тъй като печатането на екостикери ще продължи, няма никакви изгледи да намалее цената на прегледа, която плащаме всички ние.

Адвокат Петър Славов: Защо не слагат стикера по стария образец, който струва няколко стотинки, а не 6,50 лева?

За мен това, че ще продължават да издават и екостикери по същия начин, само дето няма да ги лепят по стъклата на автомобилите, е подигравка със съдебното решение на ВАС. От толкова години е доказано, че този екостикер е безполезен и оскъпява прегледа, вече и съдът каза, че е незаконен, а няма да спрат печатането и плащането му от страна на водачите. Чрез вашия вестник искам публично да запитам Министерството на транспорта и съобщенията какво им пречи при преминат годишен технически преглед да издават стикери от стария образец, които са по-обикновени, без чип и антена? Те са валидни 1 година по същата наредба и в момента се лепят по стъклата в пунктовете на КАТ при първоначална регистрация на автомобили нов внос. Дали причината е там, че струват няколко стотинки, а не 6,50 лева без ДДС, както екостикера? Друг въпрос е как така е възможно новорегистрираните у нас автомобили да не получават екокатегория и да си влизат през тази една година най-спокойно в нискоемисионните зони в София, докато за всички останали има ограничения.

Инж. Петър Кънев, депутат от БСП и шеф на печатница “Демакс”: Ако министерството иска, може да промени софтуера

Това, което наричат екостикер, е просто знак, че автомобилът е минал годишен технически преглед. Най-нормална европейска практика е да се сложи такъв знак, за да може да го види полицаят при проверка на пътя. Вие пътувате в Гърция или в Сърбия и ви проверяват и не могат по табелите на автомобила да установят дали колата е била на преглед и тогава гледат този знак. В Германия го слагат върху регистрационните номера, а в други страни, както и в България, на стъклото на автомобила. Да, печатаме тираж по 3 милиона стикера всяка година, но истината е, че това е една голяма технология, през която годишно у нас минават 3 милиона автомобила. Софтуерът е много сложен, защото в самия стикер има чип, в чипа има записана информация, включително и измереното при прегледа ниво на изгорелите газове. Онова, което хваща мундщука, поставен в ауспуха, не се записва на никаква хартия, а директно влиза в компютъра на пункта, а от компютъра на пункта влиза в чипа. И в реално време се отчита какво става с газовете. Това е една сложна система, в която са свързани 1200 пункта за ГТП в цялата страна и два огромни сървъра, но ако от министерството на транспорта искат, могат да променят софтуера. Софтуерът е техен и могат да го направят така, че да не издава едновременно и стикера, и другите документи от прегледа.