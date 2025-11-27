Ясна е причината за убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов

Още по темата: Брутално убийство: Застреляха сина на известен бизнесмен 27.11.2025 10:33

23-годишният Костадин Кабаджов е починал след побой, причинен от конфликт за „жена и мъжка чест“, съобщиха от прокуратурата по време на брифинг относно убийството в Мадан.

Сигнал за намерен починал мъж в коритото на река в землището на града, в посока главния път за Златоград, е подаден на 26 ноември 2025 г. около 22:12 ч. на тел. 112. Незабавно към мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

При огледа са установени множество контузни рани по главата и тялото на жертвата. Не са открити огнестрелни рани. По случая са арестувани трима души.

Разследването показва, че конфликтът е възникнал заради жена. По време на срещата между жертвата и нападателите от Кърджали той е бил ударен в главата, след което е паднал в реката край винпрома на Мадан.

Според информацията на разследващите, един от извършителите е имал интимна приятелка, която била притеснявана онлайн от убития.