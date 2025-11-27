Брутално убийство: Застреляха сина на известен бизнесмен

Жестоко убийство на млад мъж разтърси Мадан. Късно снощи в родопския град беше открит мъртъв 24-годишен мъж. По неофициална информация жертвата е била жестоко пребита и простреляна с няколко куршума.

От полицията потвърдиха случая. Криминалистите работят активно по разследването и изясняват възможните мотиви за бруталното нападение.

По информация на Блиц убитият е Костадин Кабаджов, син на местен предприемач, собственик на хотел и бензиностанция. Побоят е нанесен в района на Винпром, близо до изхода на Мадан в посока Златоград.

Окръжният прокурор на Смолян, Недко Симов, потвърди, че се разследва убийство, като подробности предстои да бъдат обявени от държавното обвинение.

Очаквайте подробности!