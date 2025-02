Зеленски за срещата с Келог: Благодарен съм на Съединените щати за цялата помощ

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че „силните украинско-американски отношения са от полза за целия свят“, след това, което той описа като „продуктивна среща“ с пратеника на президента Доналд Тръмп за Украйна и Русия, Кийт Келог, в четвъртък.

„Благодарен съм на Съединените щати за цялата помощ и двупартийната подкрепа за Украйна и украинския народ“, написа Зеленски в платформата на социалните медии X.

„За нас – и за целия свободен свят – е важно американската сила да се усети. Имахме подробен разговор за ситуацията на бойното поле, как да върнем нашите военнопленници и ефективни гаранции за сигурност“, каза той.

Зеленски добави, че от началото на войната „Украйна е търсила мир“, добавяйки, че „Украйна е готова за силно, ефективно споразумение за инвестиции и сигурност с президента на Съединените щати“.

I had a productive meeting with @SPE_Kellogg—a good discussion, many important details. I am grateful to the United States for all the assistance and bipartisan support for Ukraine and the Ukrainian people.



It’s important for us—and for the entire free world—that American… pic.twitter.com/LH2vNGVGFQ