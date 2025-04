Изгубен шедьовър се продаде за 50 хил. паунда на търг

Повредена ваза, изоставена в градината на лондонски дом, е продадена на търг за почти 50 000 паунда, след като се оказва, че е „изгубен“ шедьовър на известен художник от 20-ти век, съобщава The Times.

Четирифутовата ваза е създадена от Ханс Копер, който бяга в Обединеното кралство от Германия през 1939 г., докато преподава в училището по изкуства „Камберуел“ в южен Лондон през 1964 г. Негови творби са изложени в музеи по целия свят, включително в музея „Метрополитън“ в Ню Йорк и музея „Виктория и Албърт“ в Лондон.

