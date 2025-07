Орбан: Зеленски се опитва да принуди Унгария да се откаже от руските енергийни доставки

Украинският президент Володимир Зеленски се опитва да принуди Унгария да спре да купува руска енергия, което ще доведе до по-високи сметки за електроенергия, написа в социалната мрежа Х унгарският премиер Виктор Орбан и сподели откъс от последното си участие по радио "Лайош Кошут".

"Нека наречем това планът Зеленски: опит да ни принудят да спрем да купуваме евтина енергия от Русия, независимо от цената за нашия народ", написа Орбан.

Според него сметките за газ в републиката ще се "утроят", ако достъпът до руски ресурси бъде прекъснат, а сметките за ток ще се удвоят. Унгарският премиер подчерта, че няма да позволи на Европейския съюз да "жертва унгарски семейства в името на Украйна" и ще наложи вето върху въвеждането на тези мерки.

