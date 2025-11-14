Прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Москва никога няма да забрави помощта, оказана от военните на Корейската народно-демократична република в сложната и опасна работа по разминирането на Курска област, съобщават руски медии.

"Ние никога няма да забравим тази помощ. Работата продължава, тя е опасна и сложна. Действително нашите корейски приятели ни помагат много и ние високо ценим това", каза Песков, отговаряйки на въпрос за оценката на Кремъл относно участието на военните от КНДР.

В Курска област продължава разминирането на територии, освободени от украинските въоръжени сили. Заедно с руските сапьори, сложната задача за обезвреждане на мини изпълняват и военни специалисти от КНДР.

Подразделение сапьори на Корейската народна армия (КНА) е било създадено и изпратено в Курска област по заповед на лидера на Северна Корея Ким Чен Ун. Това се прави в рамките на двустранни споразумения за партньорство, постигнати през юни 2024 г. по време на среща в Пхенян между президентите Владимир Путин и Ким Чен Ун.