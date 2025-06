Лидерите на ЕС одобриха приемането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г.

Лидерите на ЕС одобриха положителната оценка за приемането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. Това се случи в рамките на редовната среща на върха на 27-те страни членки.

Повечето от тях пристигнаха след кратка, но интензивна среща на върха на НАТО, на която поемаха ангажимент за значително увеличение на разходите за отбрана и тушираха част от различията си с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Съгласно правото на ЕС приемането на еврото е задължение на българската държава и тя е част от Икономическия и паричен съюз на ЕС с въпросното изключение, действащо, докато покрие всички критерии за членство в еврозоната.

Премиерът Росен Желязков написа в социалната мрежа Х, че държавните и правителствени ръководители на страните членки са приветствали изпълнението от България на всички критерии за присъединяване към еврозоната.

The @EUCouncil welcomed 🇧🇬‘s fulfillment of all the criteria for joining the Eurozone.

The colleagues applauded Bulgaria for its efforts. The Council approved the proposal of the @EU_Commission for Bulgaria to adopt the euro from 1.01.2026.

Thank you for the support! pic.twitter.com/dC6wbM3dGG