Лидерът на ИДИЛ Дхия Зауба Муслих ал-Хардани и двамата му пълнолетни синове, убити от САЩ в Сирия

Американските военни убиха висш лидер на ИДИЛ при акция в Сирия в петък, заедно с двама от синовете му, свързани с групировката, според изявление на Централното командване на САЩ (CENTCOM), съобщава Newsweek, позовавайки се на CNN.

CENTCOM Forces Kill Senior ISIS Leader in Al Bab, Syria



Early this morning in al Bab, Aleppo Governate, Syria, CENTCOM Forces conducted a raid resulting in the death of senior ISIS Leader, Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani, and his two adult ISIS-affiliated sons, Abdallah Dhiya… pic.twitter.com/evxPNBaQj2