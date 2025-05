Литва ще инвестира 1,1 милиарда евро в Балтийската отбранителна линия

Литва, Латвия и Естония създават Балтийска отбранителна линия по границите с Русия и Беларус, съобщава Министерството на отбраната на Литва.

Съобщава се, че Литва ще инвестира 1,1 милиарда евро в укрепления и минни системи през следващите 10 години, от които над 800 милиона евро ще отидат за противотанкови мини.

Предвижда се създаването на 27 инженерни парка с „драконови зъби“, бетонни блокове, тел и друго оборудване. В ход е и координация с Полша за укрепване на Сувалкския коридор.

Lithuania will allocate around €1.1 billion to the military counter-mobility projects over the next 10 years. The greatest focus is on mine capabilities, with €800 million planned for their acquisition. Among the projects are the joint 🇱🇹🇱🇻🇪🇪#BalticDefenceLine & 🇵🇱#EastShield. pic.twitter.com/JmKOa6LIkw