Марк Рюте: Трета световна война може да се случи през следващите три до седем години

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова държавите-членки на Северноатлантическия алианс да ускорят производството на оръжия по време на посещение в Берлин, където беше приет от канцлера Фридрих Мерц, преди Германия да отбележи 70 години от присъединяването си към Алианса, припомняйки факта, че „Полша, Румъния и Естония купуват от Южна Корея, защото отнема твърде много време да се купува от Европа и Съединените щати“, съобщава News.ro, позовавайки се на Euronews.

Държавите-членки на НАТО се съгласиха значително да увеличат военните си разходи след натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп, който настоява Европа да поеме повече отговорности за собствената си отбрана.

Военните разходи вече са на най-високото си ниво от Студената война насам, а държавите членки на НАТО са се ангажирали да ги увеличат до поне 5% от БВП до 2035 г.

Германският канцлер обяви на срещата на върха на НАТО в Хага в края на юни, че Германия ще играе водеща роля.

„Ще използваме тези ресурси разумно и методично и ще направим Бундесвера (германската армия) образцова армия в Алианса. Ще придобием ново оборудване в голям мащаб, с акцент върху новите технологии“, заяви Фридрих Мерц пред пресата.

Фридрих Мерц и Марк Рюте подчертаха ангажимента си към Украйна и обявиха, че приоритет е постигането на прекратяване на огъня с Русия във войната в Украйна възможно най-бързо.

Канцлерът обвини Русия в „тероризъм срещу цивилното население“ след разпространението на руски атаки.

„Това няма нищо общо с война срещу военни цели“, осъди той.

Той обяви, че има „сигнали от Вашингтон за преосмисляне на подкрепата си за Киев в противовъздушната отбрана“ и увери, че Германия ще направи „съществен принос“.

Генералният секретар на НАТО предупреди, че Европа не произвежда достатъчно оръжия и се поздрави за увеличението на разходите за отбрана.

„Проблемът не идва от Съединените щати или от Европа. Проблемът е, че ние, в Европа и Съединените щати, не произвеждаме достатъчно. Подобряваме се. Но в момента Полша, Румъния и Естония купуват от Южна Корея, защото отнема твърде много време, за да се купи от Европа и Съединените щати. Това е проблемът. Ето защо трябва да увеличим производството заедно“, каза Марк Рюте.

Фридрих Мерц обяви, в контекста на нарастващото напрежение между Франция и Германия относно изтребителите, че преговорите са в ход, но подчерта, че този проект може да бъде сътрудничество между Франция, Испания и Германия, ако постигнат споразумение.

Марк Рюте спомена и амбициите на Китай.

Той предупреди, че „трета световна война“ може да избухне в рамките на следващите три до седем години.

NATO Secretary General Mark Rutte has warned that simultaneous military attacks by Russia and China could lead to a global conflict. Here's what he said after a meeting with Chancellor Merz in Berlin: pic.twitter.com/apKfJEHRxE