МВнР с важно предупреждение към българите в Италия, две области са под вода (СНИМКИ и ВИДЕО)

Ситуационният център на Министерството на външните работи предупреди българите за тежката ситуация във връзка с изключително сериозните наводнения в две области на Италия - Тоскана и Емилия-Романя. Има и прекъсвания на пътната мрежа. Външното ни ведомство препоръчва на българските граждани да избягват пътувания в засегнатите райони и да следват указанията на местните служби.

В социалните мрежи бяха публикувани множество кадри от тревожната обстановка на Апенините, видя "Труд News".

Massive storm hits Gagliano del Capo, Italy bringing torrential rain, hail, and severe flooding! February 14, 2025

Massive flooding due to extreme rains in Portoferraio of Livorno province, #Italy 🇮🇹 (13.02.2025)

