Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев попита дали „трибуналът“ за Украйна ще разследва престъпленията на Володимир Зеленски и неговите подчинени, както и представители на ЕС, Великобритания и САЩ. Така той коментира подписването на споразумение между Съвета на Европа и Киев за създаване на „трибунал“ за Украйна.

„Нещо като Съвета на Европа и нещо като Украйна създадоха „трибунал“, който да се занимава с агресията. Може би е необходимо да се вкара проклетият киевски клоун и бандата му в затвора. В края на краищата те бяха тези, които организираха агресията. Или може би искат да накажат представителите на ЕС и Великобритания? Бившият президент на САЩ Джо Байдън?“, написа Медведев в социалната мрежа Х.

Some kind of Council of Europe and some kind of Ukraine created a “tribunal” for aggression. It might be needed to jail the bloody Kiev clown and his gang. They’re the ones who organized the aggression. Or do they want to punish representatives of the EU and Britain? Biden?