Министърът на отбраната на Израел: Хаменей е съвременният Хитлер, не може да продължи да съществува

Посещавайки мястото на ракетния удар тази сутрин в Холон, министърът на отбраната на Израел, Израел Кац, заяви, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е "съвременният Хитлер" и "не може да продължи да съществува".

Той бе кагегоричен, че според военните в страната, "без съмнение този човек не трябва да продължава да съществува".

"Диктатор като Хаменей, който ръководи държава като Иран и е обявил унищожаването на държавата Израел за своя обявена цел, тази ужасяваща цел за унищожаване на Израел, не може да бъде допусната да продължи или да се материализира", каза той пред медиите.

"Сравнявам го със сценария, в който по време на ужасяващия Холокост, ако Държавата Израел е съществувала и са съществували силни Израелски отбранителни сили, и ние знаехме, че можем да изпратим Израелските отбранителни сили в бункер, за да заловят врага на еврейския народ, Хитлер, за да осуетят плана му за унищожаване на евреите, щяхме да го направим", казва той.

"Щяхме да изпратим израелската армия, да го измъкнем и елиминираме. И точно така, съответно, виждам настоящата ситуация - Хаменей е съвременният Хитлер", ясен бе той пред медиите, цитиран от The Times of Israel.

Кац продължи така: "Това е човек, който е начело на могъща нация от десетилетия и има голямо идеологическо влияние. Той го използва и открито заявява, че подкрепя унищожаването на Израел. Мобилизира всички налични ресурси, дори за сметка на собствения си народ, за тази цел. И днес виждаме доказателства, че той лично дава заповед за обстрел по болници и жилищни сгради. Тези [повтарящи се ракетни удари по цивилни цели] не са статистическо отклонение, което може да бъде обяснено – той вижда това като част от мисията за унищожаване на държавата Израел".

На въпроса дали елиминирането на Хаменей попада в целите на войната, Кац отговори: "Целите на войната са премахване на ядрената заплаха, елиминиране на източниците на унищожение и неутрализиране на ракетните заплахи. В тази рамка, Армията на отбранителните сили на Израел е инструктирана и знае, че за да постигне всички цели, без съмнение този човек не трябва да продължава да съществува".

Американски представители заявиха тази седмица, че президентът Доналд Тръмп преди това е наложил вето на израелски план за убийството на Хаменей. По-късно Тръмп заяви, че няма планове за убийството му, "поне не засега".

Defense minister: Khamenei is ‘modern Hitler, cannot continue to exist’ https://t.co/kbVkQCn2GO