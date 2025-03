Мистерията Башири: Защо нито един археолог не смее да отвори тази специална мумия?

Преди близо век в района на Долината на царете в древния град Луксор е открита мумия, известна като „Недосегаемата“. Известният египтолог Хауърд Картър прави откритието през 1919 г., три години преди да открие великолепната гробница на Тутанкамон.

Методът, използван за завързване на балсамиращите кърпи на този древен труп, не е използван при никоя друга мумия. Увиването на тъканите е създало сложна рисунка върху лицето на мумията, която наподобява архитектурния дизайн на известните египетски пирамиди.

Прецизността и изтънчеността на метода показват, че този човек е бил много важна фигура в древноегипетското общество. Но самоличността на тялото остава неизвестна, тъй като отварянето на мумифицираните платна за изследване може да повреди непоправимо тази уникална техника на мумифициране.

Учените са използвали други методи, за да надникнат във вътрешността му, и са открили улики за неговата идентичност.

Компютърната томография и рентгеновите снимки, извършени без изобщо уредите да се докосват до мумията, са разкрили на изследователите, че мумията на „Башири“ е била мъж с ръст около 167 см.

Експертите твърдят, че мумията датира от периода на Птолемеите, между II и началото на III в. пр. н. е., пишат от Euronews.

По време на тази епоха изкуството на мумифицирането е в разцвета си. Мумията предлага уникална представа за погребалните ритуали през Птолемеевия период и в момента се съхранява в Египетския музей в Кайро.

Ролите от плат и рисунките по лицето на мумията наподобяват архитектурния дизайн на египетските пирамиди, което може да показва степента на уважение и високия статус на този човек в обществото.

Bashiri mummy is the only mummy from which scientists did not dare and refused to remove the linen because there is no human being or technology in the entire world that can return it as it was. Discovered in 1919 by Howard Carter in the Valley of the Kings #Egypt @stelle_lune pic.twitter.com/RBUkGvlDeS