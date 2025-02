Мощно земетресение от 4.8 по Рихтер стресна Португалия: "Много силно, всичко се люлееше!"

Силно и плитко земетресение с магнитуд 4.8 по скалата на Рихтер удари близо до Лисабон и предизвика паника в Португалия. Събитието е отчетено в 13:24 ч. местно време (15:24 ч. българско време) в понеделник, 17 февруари 2025 г. .

То е разтърсило на много плитка дълбочина от 7 километра под земната повърхност, а епицентърът му е бил на 17 км от португалската столица.

В сайта на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) за малко повече от половин час е докладвано от 471 души.

"Много силно разтърсване на цялата къща. Котките и кучета изпаднаха в паника и страх",

"Усещах пода под краката си да върви напред и назад, а не нагоре и надолу. Трудно е да се каже колко секунди отне, но усещането беше като 10-15 секунди",

"Около 5 секунди ...всичко се тресеше ... смущаващ шум",

"Седяхме да обядваме и започнахме да подскачаме и да се удряме един друг по бедрата и на масата, чиниите подскочиха многократно",

"Лежах, когато изведнъж усетих, че леглото се раздвижи сериозно. Свещникът започна да се люлее, докато накрая падна. Предмети паднаха от етажерките на пода и се разпръснаха. Отвън шумът беше силен, сякаш няколко камиона се опитваха да минат едновременно".

"Почувства се доста! Телевизорът, мониторът, дограмата, интериорни врати - всичко се разтресе. Живея в имот, на първия етаж, във Vale de Milhaços - Corroios - Seixal.. Плашещо", пишат в част от докладите си хора от района на Лисабон.

Към момента няма данни за пострадали хора и щети.

