Мъск: Зеленски не може да претендира, че представлява волята на украинския народ

Ръководителят на Министерството на ефективността на правителството на САЩ (DOGE) Илон Мъск каза, че украинският президент Владимир Зеленски не може да твърди, че всъщност представлява волята на народа на Украйна.

„Зеленски не може да претендира, че представлява волята на украинския народ, докато не възстанови свободата на пресата и не спре отмяната на избори”, написа Мъск в социалната мрежа Х.

Zelensky cannot claim to represent the will of the people of Ukraine unless he restores freedom of the press and stops canceling elections! https://t.co/bg2SEJgT47