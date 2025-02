"Рибата на Апокалипсиса" изплува от дълбините и ужаси туристи в Мексико (ВИДЕО)

Група туристи на плаж в Мексико направиха рядко и плашещо откритие. Съществото, което може да достигне гигантски размери е известно като "рибата на Страшния съд", е забелязано да плува близо до брега, предизвиквайки страх у хората.

Рибата-гребло, дълбоководен вид, рядко виждан от хората, беше заснета от турист, който каза, че първоначално се е опитал да пренасочи съществото обратно в океана. За изненада на всички, рибата се връщала на брега всеки път, а необичайното й поведение, накара някои да помислят, че може да е ранена или болна.

Рибата-гребло се смята за "Рибата на Апокалипсиса"

Рибата-гребло се смята за пратеник на бедствието в японската култура, където е известна като "Ryugu no tsukai" или "рибата на Апокалипсиса". Според легендата появата й близо до брега е предвестник на земетресения. Това суеверие доби и още по-широка популярност през 2011 г., когато над 20 риби-гребло бяха открити мъртви на плажовете в Япония, само месеци преди опустошително земетресение с магнитуд 9.0 по скалата на Ритхер да удари страната и последвалото смъртоносно цунами.

Тези същества са едни от най-големите риби в света изобщо и по дължина вероятно отстъпват само на китовата акула.

Видът им в значителна степен обяснява произхода на разказите за морските змейове. Най-големите риби-гребло достигат 17 метра, а издълженото им тяло дава на учените да посочат именно тази риба като първоизточник на легендите за чудовищния морски змей. Има доклади от новозеландски учени, че рибата-гребло е в състояние да пуска електрошокове, ако бъде докосната.

Появата на рибата-гребло и земетресенията

Съвсем наскоро, през август 2024 г., земетресение с магнитуд 4,4 по Рихтер разтърси Лос Анджелис само два дни след като риба гребло беше забелязана край бреговете на Южна Калифорния. Въпреки че няма ясни научни доказателства, свързващи тези събития, феноменът продължава да подхранва митове за това мистериозно създание.

Защо тези риби се озовават на плажа?

Експерти по морска биология казват, че рибата-гребло живее на дълбочина до 1000 метра и рядко достига повърхността. Когато се наблюдава близо до брега, може да е болна или умираща, дезориентирана може би и поради изменението на климата или засегната от океански явления като Ел Ниньо и Ла Ниня.

Управителят на колекцията за морски гръбначни морски гръбначни Scripps Oceanography Бен Фрабъл каза, че присъствието на риба-гребло по плажовете може да бъде свързано с промените в условията на океана, съобщава People.

"Много изследователи смятат, че става въпрос за по-мащабни промени в екосистемата, но все още нямаме достатъчно данни, за да демонстрираме ясна връзка със земетресенията", обясни той.

