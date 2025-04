Мъск: Китай е изправен пред демографска криза

Ръководителят на Министерството на ефективността на управлението на САЩ (DOGE) Илон Мъск смята, че Китай може би е изправен пред демографска криза.

„Сривът на населението е най-големият дългосрочен проблем на Китай. Той засяга почти всяка страна на Земята“, написа Мъск в социалната мрежа X.

Population collapse is China’s biggest problem long-term.



That is true of almost every country on Earth.