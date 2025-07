40-годишен мост в Индия се срути и уби най-малко 10 души в Индия (ВИДЕО)

Най-малко десет девет души загинаха, след като мост над река се срути в западния индийски щат Гуджарат в сряда, съобщи информационната агенция Press Trust of India, цитирайки полицейски служители. По последна информация жертвите са поне 10.

Министърът на здравеопазването на Гуджарат Рушикеш Пател заяви, че няколко превозни средства са били на моста, когато част от него се е срутила, изпращайки много в реката. Той каза, че най-малко петима души са били спасени, предава AP.

Инцидентът е станал в област Вадодара в Гуджарат, където през последните няколко дни валяха проливни дъждове. Мостът е построен през 1985 г., каза Пател.

Премиерът Нарендра Моди заяви, че инцидентът е "дълбоко натъжаващ" и изрази съболезнования на загиналите.

Инфраструктурата на Индия отдавна е помрачена от опасения за безопасността, което понякога води до големи бедствия по магистралите и мостовете. През 2022 г. вековен въжен висящ мост се срути в река в Гуджарат, изпращайки стотици хора във водата и убивайки най-малко 132 души.

