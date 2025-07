Защо воюват Тайланд и Камбоджа?

Дългогодишният граничен спор между Тайланд и Камбоджа тази седмица ескалира драматично, след като в четвъртък военнослужещи от двете страни влязоха в смъртоносни сблъсъци. Ден по-рано правителството в Банкок изтегли посланика си от Пномпен, след като втори тайландски войник загуби крайник заради противопехотна мина, която според Тайланд е била поставена неотдавна в оспорваната гранична зона.

Въоръжените сили на Тайланд в четвъртък обвиниха Камбоджа, че нейни военнослужещи са атакували с гранатомети тайландска военна база, разположена на общата граница, предаде тайландската новинарска агенция ТНА. Последваха въздушни удари от страна на Тайланд.

Министерството на отбраната на Камбоджа, цитирано от камбоджанската новинарска агенция АКП, отрече обвиненията на Банкок и заяви, че Тайланд е проявил "брутална и незаконна военна агресия", информира БТА.

В петък Тайланд обяви военно положение в осем района по границата с Камбоджа, като по последни данни от тези зони са били евакуирани над 130 000 души, предаде в. "Гардиън". Междувременно в. "Кхмер Таймс" съобщи, че по официални данни от камбоджанската провинция Преа Вихеар са били евакуирани около 20 000 души.

Няколко държави и международни организации изразиха загриженост заради насилието. Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова двете страни да "проявят максимална сдържаност и да решат всички проблеми чрез диалог и в дух на добросъседство".

Държавният департамент на САЩ, които имат договор за сигурност с Тайланд, в четвъртък разпространи изявление, в което се призовава за "незабавно прекратяване на нападенията, защита на цивилното население и мирно уреждане на споровете".

Китайският външен министър Ван И в петък определи конфликта като "дълбоко тревожен и обезпокоителен", предаде китайският вестник "Глоубъл таймс". Ван заяви по време на среща с генералния секретар на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Пекин, че коренът на проблема е се крие в наследството, оставено от западните колониални сили, и че сега преодоляването на кризата изисква спокойна и внимателна работа.

Исторически причини на конфликта

Камбоджа е колониално владение на Франция между 1863 г. и 1953 г., когато страната получава независимост. Тайланд, известен по-рано като Сиам, остава независимо кралство през цялата си история.

Спорът между Тайланд и Камбоджа, чиято обща граница е дълга 817 км., се води от десетилетия. Претенциите на Камбоджа върху определени гранични райони са основани на френска карта от 1907 г. Неясноти по картата обаче предизвикват противоречиви тълкувания и Тайланд оспорва посочената там демаркационна линия, отбелязва Анадолската агенция.

В района на тайландско-камбоджанската граница има няколко храма, за които претендират и двете държави. Най-значим от тях е 1000-годишният хиндуистки храм "Преах Вихеар", построен по времето на Кхмерската империя. Храмът се намира в т.нар. изумруден триъгълник – зона в която се пресича общата граница между Тайланд, Камбоджа и Лаос, добавя "Дойче веле". През 1962 г. Международният съд в Хага постановява, че територията, на която се намира "Преах Вихеар", принадлежи на Камбоджа. По онова време Тайланд признава решението, но заявява, че в района все още има спорни граници , което допълнително усложнява въпроса. През 2008 г. ЮНЕСКО започва процедура по обявяването на "Преах Вихеар" за обект на световното културно наследство и старият спор се разгаря отново.

Случаите на трансграничен обстрел продължават с години и достигат своя връх през 2011 г., пише сп. "Тайм". През 2011 г. в резултат на тежки сблъсъци между камбоджански и тайландски сили близо до храма "Преах Вихеар" загиват най-малко 16 души. Сраженията принуждават около 36 000 души да напуснат домовете си.

През 2000 г. по инициатива на Тайланд се сформира Съвместна гранична комисия, която да помага за разрешаването на споровете. Работата на комисията обаче не дава значителни резултати, коментира британското издание.

Политическа нестабилност

Напрежението по границите доведе и до политическа криза в Тайланд, в резултат на която миналия месец министър-председателката Паетонгтарн Шинаватра беше отстранена от длъжност.

Паетонгтарн, дъщеря на влиятелния бивш премиер Таксин Шинаватра, беше подложена на силни критики след изтичането на запис от телефонен разговор, в който тя обсъжда проблемите по границата с бившия премиер на Камбоджа Хун Сен. На записа се чува се как Паетонгтарн нарича Хун Сен "чичо" и казва, че ако иска нещо, тя "ще се погрижи", припомня в. "Гардиън". В записа също така се чува как Паетонгтарн прави пренебрежителни изказвания по адрес на висш тайландски военен командир, подкопавайки авторитета на армията, която има силно влияние в Тайланд и често се намесва в политиката.

