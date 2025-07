Двойка сключи брак в наводнена църква (ВИДЕО)

Необикновени кадри от сватбата на млада двойка заляха социалните мрежи. Джейд Рик Вердийо и Джамейка Агилар вървяха до олтара, дори с вода до коленете, пише CNN.

A Filipino couple got married in a flooded church after it was hit by a typhoon pic.twitter.com/6XTpoErKy2

Във вторник църквата "Барасоаин“ в Малолос, провинция Булакан, Филипините, беше наводнена поради проливните дъждове, донесени от тайфуна Уифа.

Love conquers all — even floods! Amid Typhoon Whipha's wrath, a Philippine couple waded through floodwaters to say 'I do' at a submerged church Barefoot guests, soaked gowns, unstoppable vows pic.twitter.com/43skY5UAwj

Двойката очаквала риска от наводнение, но вместо да позволи на времето да помрачи настроението, решила да продължи напред.

This couple in the Philippines was determined to walk down the aisle on their wedding day. Even if it meant walking down a flooded one. https://t.co/M3DsHI1kyv pic.twitter.com/b55IMVHiRc