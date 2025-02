Над 30 души загинаха при сблъсък между автобус и камион в Мексико

Най-малко 30 души са загинали при сблъсък на автобус с камион близо до град Ескарсега в южната част на Мексико, съобщава местното радио XEVT.

Според нея пътническият автобус е пътувал от Канкун, щат Куинтана Роо, за Комалкалко, щат Табаско. По предварителни данни камионът е излязъл в насрещното платно, а в резултат на челния сблъсък превозните средства са се запалили.

🇲🇽 𝗕𝘂𝘀 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗻 𝗠𝗲𝘅𝗶𝗰𝗼 𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀 𝗮𝘁 𝗹𝗲𝗮𝘀𝘁 𝟯𝟬



A tragic accident occurred this morning on the Escárcega-Villahermosa highway, Mexico, where a trailer collided with an Acosta line bus traveling from Cancún to Comalcalco.



The bus had departed Cancún… pic.twitter.com/PynotLvTLs