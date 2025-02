Най-малко 41 души са блокирани след лавина в индийските Хималаи (ВИДЕО)

Най-малко 41 души са блокирани след лавина в индийските Хималаи, съобщава Sky News.

Спасителите се борят да стигнат до района, където десетки пътни строители са блокирани поради неблагоприятните метеорологични условия. Най-малко 41 души са блокирани, след като са били пометени от лавина в индийските Хималаи, според местни власти.

Crazy images of Army rescue operations at 13,000 feet plus in the Mana area of Chamoli ... Avalanche hits Border Roads labour camp, 10 rescued, 4 critical, approximately 47 missing. Intense snowfall .. multiple avalanches. Rescues continue. pic.twitter.com/LaawkmhcqW

Инцидентът е станал близо до магистрала в района на Чамоли в щата Утаракханд, където работници са участвали в строителството на пътя.

Местната полиция каза, че най-малко 57 работници първоначално са били затрупани под снега.

„От тях 16 са били спасени досега”, каза старши полицейски служител Раджив Сваруп.

Петима от тях са в тежко състояние и са откарани във военно заведение за лечение, според репортера на Sky's India Невил Лазарус. Той каза, че индийската армия участва в спасителната операция с около 150 войници на място заедно с националните сили за реагиране при бедствия и държавните сили за реагиране при бедствия.

Massive avalanche hits tourists between Mile 13 & 17 on #Gangtok-Natu La Road. Troops of #TrishaktiCorps assisted by #BRO, SDRF & Police launch rescue mission. 27 personnel rescued so far out of which 7 succumbed to tragic incident. Rescue mission continues@adgpi @easterncomd pic.twitter.com/iItcd1Xl5u