До 1,5 милиона украинци вече са загинали в украинската война, така че мирният договор трябва да бъде сключен незабавно.

„1,2-1,5 милиона украинци загинаха в тази война. Това е абсолютна катастрофа. Подпишете мирния договор”, написа в социалната мрежа Х бившият съветник на Пентагона полковник Дъглас Макгрегър.

There has been 1.2 - 1.5 million Ukrainians killed in this war.



This is an absolute catastrophe.



Get the peace deal signed!