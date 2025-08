Откритие в древна египетска мина: послание от Мойсей може да потвърди Библията

Мистериозно послание „от Мойсей“, намерено в древна египетска мина, може да докаже истинността на Библията

Спорно ново тълкуване на знаците, издълбани по стените на древна египетска мина, може да докаже истинността на книгата Изход. Изследователят Майкъл Бар-Рон твърди, че на 3800-годишен протосинаитски надпис, открит в Серабит ел-Хадим на Синайския полуостров в Египет, може да се чете „zot m'Moshe“, което на иврит означава „Това е от Мойсей“, пише Daily Mail.

Надписът, издълбан в скала близо до така наречения Синай 357 в мина L, е част от колекция от над две дузини протосинайски текстове, открити за първи път в началото на 90-те години на ХХ век.

Тези текстове, които са сред най-ранните известни азбучни писмености, вероятно са създадени от семитски говорещи работници в края на 12-та династия, около 1800 г. пр. н. е.

Mysterious message 'from #Moses' found in #ancient Egyptian mine could prove the Bible true. The 3,800-yr-old Proto-Sinaitic inscription were found at Serabit el-Khadim in #Egypt's #Sinai Peninsula. They littered the rock walls of an ancient mine pic.twitter.com/1GqlxLLIl0