Напусна ни бизнесменът и член на съюза на издателите в България Николай Йонков

След тежко боледуване на 58-годишна възраст ни напусна шуменският бизнесмен и член на съюза на издателите Николай Йонков.

През последната година той се лекуваше от рак в Германия, но не успя да се пребори с тежката болест.

Поклонението бе днес от 11.00 ч. в църквата „Свето Възнесение Господне” в Шумен.

Николай Йонков беше основател и собственик на сайта Topnovini.bg. Той бе собственик и на Гранд хотел „Шумен”, Гранд хотел „Рига” в Русе и хотел „Мадара”.

Николай Йонков е носител на множество престижни отличия в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.

Преди това Николай Йонков основа и „ТОП Телевизия“, просъществувала до 2004 г. и сайта Topnovini.bg.

Той бе един от членовете на Съюза на издателите в България.