НАСА в повишена готовност заради астероид, който има вероятност да удари Земята

НАСА е в повишена готовност заради астероид „убиец на градове“, който се насочва към Земята.

Астероидът, наречен 2024 YR4, сега има 1,5% вероятност да удари Земята през 2032 г., според НАСА - и международните агенции работят трескаво заедно, за да проследят космическата скала и да намерят начин как да я разбият на парчета, ако е необходимо.

New observations of asteroid 2024 YR4 helped us update its chance of impact in 2032. The current probability is 1.5%.



Our understanding of the asteroid's path improves with every observation. We'll keep you posted.