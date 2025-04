Нюкасъл привлича испански талант

Големият талант на Малага, Антонио Кордеро, за изненада на мнозина ще заиграе в Нюкасъл, въпреки че Реал Мадрид и Барселона се бореха за неговия подпис. Естествено Кордеро ще подпише официално с клуба от Висшата лига едва през лятото, когато се отвори трансферният пазар, съобщи Фабрицио Романо.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Newcastle have completed deal to sign Spanish 18 year old talent Antonio Cordero from Malaga, here we go!



Announcement set to take place for Cordero to join #NUFC project.



Barça and Real Madrid were both keen on signing Cordero; he picked Newcastle. pic.twitter.com/4MGDHkLKQf