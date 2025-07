Футболисти летяха 5500 км след мач за погребението на Жота

Рубен Невеш, както и Жоао Кансело, които само преди часове играха за своя Ал Хилал срещу Флуминензе (2:1) в Съединените щати, успяха да пристигнат навреме за погребението на Диого Жота и неговият брат Андре Силва.

Носейки червен венец с номера на фланелката му, съотборниците на Диого Жота от Ливърпул се присъединиха към роднини и жители на малкия португалски град Гондомар днес за погребението на футболната звезда, която загина заедно с брат си Андре Силва в автомобилна катастрофа в четвъртък.

Капитанът на мърсисайдци Върджил ван Дайк, вратарят Куивин Келъхър и мениджърът Арне Слот се присъединиха към бивши и настоящи съотборници на Ливърпул, за да присъстват на службата за нападателя и брат му. Звездите от английската Висша лига внесоха два венеца с червения цвят на клуба в параклиса, всеки във формата на фланелка.

На венеца, носен от Ван Дайк, беше изписано с бели цветя числото 20, което Жота носеше на фланелката си в Ливърпул. На другия беше изписан номер 30, който носеше братът на Жота - Андре Силва за ФК Пеняфиел във втора португалска дивизия.

Облечени в черно и с наведени глави, съотборниците влязоха в църквата в мълчание. Единственият звук бяха аплодисментите на тълпата отвън, пише агенция "Ройтерс".

Руте Кардозо, която само преди две седмици се омъжи за любимия си от детството Жота, пристигна, подкрепена от роднини.

Стотици жители на Гондомар, където Диого Жота е израснал, се събраха извън църквата. Частната служба за семейството и близките приятели беше председателствана от епископа на Порто Мануел Линда. В емоционална проповед, адресирана до родителите на Жота, съпругата му и трите им малки деца, Линда каза, че "солидарността в любовта винаги е по-силна от смъртта".

