Груев титуляр срещу Юнайтед, Лийдс не загуби

Лийдс и Илия Груев завършиха наравно 0:0 с Манчестър Юнайтед в първата си приятелска среща от лятната подготовка, играна пред над 45 хиляди зрители в Стокхолм. Българският национал започна като титуляр за "белите", които се завърнаха в елита на Англия.

Груев беше в стартовите 11 на Лийдс, като се отличи с добри изяви и остана на терена до 86-ата минута, когато беше заменен от Чарли Крю.

Новото попълнение на Юнайтед Матеуш Куня беше в титулярния състав, а до него играха Бруно Фернандеш, Каземиро, Люк Шоу, Амад Диало, Матайс де Лихт и Нусаир Мазрауи.

Контролната среща също беше първа за "червените дяволи" по време на лятната подготовка.

Следващата проверка на Лийдс е на 2 август срещу Виляреал.

👏 Thank you to the 45,345 who have joined us in Stockholm for today’s clash! pic.twitter.com/qy5F7pB0pW