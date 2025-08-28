Кейн изпусна първа дузпа, после спаси Байерн

Хари Кейн изпусна първа дузпа в официален мач като футболист на Байерн. Историческият момент дойде при гостуването на Веен (Вийсбаден) в първия кръг за Купата на Германия, което за малко да потрети исторически провал на баварците. Победата с 3:2 дойде в добавеното време, когато Кейн вкара втория си гол. А при 2:2 пропусна от бялата точка. По нищо не изглеждаше да има такъв развой, защото грандът поведе бързо с 2:0 – попадения на Кейн и Майкъл Олисе.

Капитанът на Англия има 12 изпуснати дузпи от 89 изпълнени в кариерата си. Последната в официален мач бе срещу Франция на четвъртфинал на Мондиал 2022. Това лято не успя да вкара и в една от контролите на баварците.

Само два пъти в историята Байерн се е провалял в първия кръг – 0:1 срещу Фестенбергерсгройт през 1994 година и 1:2 срещу Саарбрюкен през 2023-а. Сега за рекорден 31-и път баварците преминаха първия съперник в турнира.