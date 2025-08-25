Последен танц за Себайос в Реал

Реал (Мадрид) се разделя с дългогодишния халф на тима Дани Себайос. Испанецът не е доволен от статута на резерва на „Сантяго Бернабеу“ и е решен на ново предизвикателство в своята кариера. 29-годишният футболист изкара 8 години в Мадрид, но в 2 от тях бе пратен под наем в Арсенал.

„Последен танц", написа халфът в публикация в Инстаграм с кадър от мача с Овиедо.

Сега той обмисля сериозно възможността да се върне в родния Бетис. В неделя Себайос записа само 3 минути при 3:0 над новака в Ла Лига. Успехът бе втори за „кралете“ през сезона след 1:0 над Осасуна. Точни бяха Килиан Мбапе на два пъти и Винисиус.