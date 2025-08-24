Роналдо отбеляза гол №100 за Ал-Насър, но и загубен финал

Кристиано Роналдо изигра третия си финал с Ал Насър, но отново остана с празни ръце, след като тимът му загуби финала за Суперкупата на Саудитска Арабия от Ал Ахли с 5:7 след изпълнение на дузпи. Редовното време на срещата, която се проведе в Хонконг, завърши 2:2.

Именно португалската суперзвезда откри резултата с точно изпълнение на 11-метров наказателен удар в 41-ата минута, с което стана първият футболист в историята, който вкарва минимум 100 гола за 4 различни отбора - Манчестър Юнайтед (145), Реал Мадрид (450), Ювентус (101) и сега Ал Насър (100).

Това е гол №939 в кариерата на Роналдо, като той все повече се доближава до желаната кота - 1000.

Бившият играч на Милан и Барселона - Франк Кесиe, изравни за Ал Ахли в добавеното време на първата част. В 83-ата минута Марсело Брозович изведе Ал Насър отново напред вдъхвайки надежда на феновете за първи трофей от 2019 г. Минута преди края на редовното време обаче несигурна намеса след корнер на Бенто Крепски позволи на Роджер Ибанес да направи резултата 2:2.

При последвалите дузпи големият грешник за Ал Насър беше Абдула Ал Хайбари, чийто удар бе отразен от Едуард Менди. Така Ал Алхи спечели втори подобен трофей след 2016 г., докато Ал Насър губи втори пореден финал за Суперкупата след поражението от Ал Хилал с 1:4 миналата година.

Проклятието на Кристиано Роналдо на Арабския полуостров продължава, като последният трофей, който португалецът спечели бе преди 4 години с екипа на Ювентус за Купата на Италия.