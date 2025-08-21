Конкурент на Груев се контузи, аут е за 3 мача

Капитанът на Лийдс Итън Ампаду е с контузия, получена при победата с 1:0 над Евертън на старта на новия сезон във Висшата лига.

Мениджърът на "белите" Даниел Фарке разкри, че уелският национал ще пропусне следващите три мача на тима.

Именно родният национал Илия Груев пък замени Ампаду в заключителните 15 минути на срещата с "карамелите" в понеделник и спомогна за попадението на домакините.

"Това е лоша новина. Той ще отсъства поне до международната пауза. Той е здраво момче. Той ще пропусне следващите три мача, включително мача за Купата", разкри Фарке.

"Надявам се да се върне след международната пауза. Това е удар за нас, че ще пропусне предстоящите мачове. Това не е идеално. Той е нашият капитан и много важен играч. Ще трябва да намерим някакви решения", добави германският специалист.