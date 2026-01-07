Солскяр фаворит за завръщане на „Олд Трафорд“

Оле Гунар Солскяр е фаворит да се завърне в Манчестър Юнайтед поне до края на сезона. Норвежецът се канонизира като легенда с победния си гол срещу Байерн във финала на Шампионската лига през 1999 година за 2:1. Солскяр вече веднъж стана временен треньор през 2018 година и след 17 мача убеди ръководството да му даде постоянен договор. Сега бившият нападател ще е в голяма битка с Дарън Флечър, негов съотборник от ерата на сър Алекс Фъргюсън. Шотландецът пое временно Юнайтед, след като работеше в академията. Ръководството на клуба не е дало никаква индикация кой ще е новият мениджър, след като обяви раздялата с Аморим.

Временните треньори на „Олд Трафорд“ традиционно не се задържат за дълго. Така беше с една от най-големите клубни легенди Райън Гигс, с друг бивш ас Рууд ван Нистелрой и с германеца Ралф Рангник. Иронично е, че друга легенда в лицето на Майкъл Карик смени само за три мача Солскяр след уволнението му през 2021 година.

В Англия твърдят, че ръководството на Манчестър Юнайтед е отказало седем футболисти, които е поискал Аморим. Един от тях е актуалният кавалер на „Златната топка“ Осман Дембеле, който до началото на миналата година имаше повече статут на скандалджия, отколкото на звезда. Аморим обвини шефовете, че са го направили само „старши-треньор“, но не и мениджър на „червените дяволи“.