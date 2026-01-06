Челси награди анонимник с договор до 2032 г.

Странните решения в Челси нямат край. Световният клубен шампион награди новия си треньор Лиъм Росиниър с мегадоговор до 2032 година. Англичанинът е „анонимник“ в професията, след като е работил само в Хъл и във френския Страсбург, който е дъщерен клуб на Челси.

Росиниър няма сериозна кариера и като футболист. Минал е през Фулъм, Рединг и Брайтън. Наставникът ще гледа Челси срещу Фулъм в сряда, а първият му мач от скамейката ще е срещу Чарлтън за Купата на лигата в събота.

От „Стамфорд Бридж“ обясниха, че за първи път от 19 години Страсбург играе в евротурнирите благодарение на Росиниър. Англичанинът заема мястото на уволнения на Нова година италианец Енцо Мареска.

„Челси е клуб с уникален дух – каза новият треньор. - Има горда история, пълна с триумфи. Моята работа е да продължа тази тенденция.“

„Сините“ уволниха Мареска, въпреки че спечели Лигата на конференциите и новия формат на световното клубно първенство.

В същото време в Манчестър Юнайтед се чудят за наследник на Рубен Аморим. Опциите са Зинедин Зидан, Шави, Оливер Гласнер, Томас Тухел, Юлиян Нагелсман, Унай Емери и Еди Хауи.