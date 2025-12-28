Реал най-много страда от ВАР

От началото на сезона Реал (Мадрид) и Барселона водят люта битка кой е по-подкрепян от съдиите. Клубната телевизия на „белия балет“ непрекъснато натяква, че се свири в полза на каталунците. А Жоан Лапорта, президентът на Барселона, отвръща със залп, че исторически не е имало по-подкрепян отбор.

След Коледа техническият комитет на съдиите в Испания обяви, че през тази кампания ВАР е ощетил най-често Реал измежду всички отбори в Примера дивисион. Общо десет са доказаните грешки, които са направили видео арбитрите. На обратната страна са Атлетико и Барселона, които най-много пъти са се възползвали от недоглеждане на ВАР.

Техническият комитет обясни, че няма за цел да предизвиква война между грандовете, а напротив – да минимизира грешките. Не бяха обявени имена на наказани съдии. Първенството на Испания ще се поднови следващия уикенд, като Барселона и Реал ще участват и на турнир за Суперкупата на страната.