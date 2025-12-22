Коледен ужас за Юнайтед и Ливърпул

В истински коледен ужас живеят Манчестър Юнайтед и Ливърпул. Двата „червени“ гранда на английския футбол загубиха звездите си за неопределено време. Бруно Фернандеш, капитанът на „дяволите“, беше сменен на почивката при петата загуба за сезона 1:2 от Астън Вила. Едва за трети път се случва това на португалеца в 292-ия мач като титуляр във Висшата лига. Причината сега обаче е контузия и се очаква дълго време Фернандеш да отсъства от терена.

Най-скъпият футболист в английския елит Александър Исак пък счупи крак в съботната победа на Ливърпул над Тотнъм. Все още от „Анфийлд“ не прогнозират колко дълго струващият 130 милиона паунда нападател няма да може да играе. Контузията на Исак поставя треньора Арне Слот в изключително тежко положение, след като Мохамед Салах е в Мароко заради Купата на африканските нации. Така единственият мощен таран остана Уго Екитике, който се представя силно след трансфера си от Айнтрахт през лятото.

И докато „червените“ грандове са далеч от първото място, то Астън Вила е само на три точки от Арсенал. Победата над Манчестър Юнайтед беше десета поред във всички турнири. Такова чудо не се бе случвало на тима от март 1914 година! Моргън Роджърс вкара два страхотни гола срещу „червените дяволи“. И така е първият футболист на Астън Вила с по две попадения в 2 поредни шампионатни двубоя след Дион Дъблин през 1998 година. След втория гол треньорът Унай Емери полудя от радост и с всички сила хвърли палтото си към трибуните.

От телевизионния екран мощен залп направиха Рой Кийн и Гари Невил, легенди на Манчестър Юнайтед. „Има много футболисти като Диого Далот, които просто не правят достатъчно – изригна Кийн. - Може да притежаваш най-големия талант на света, но когато стане напечено шортите ти падат. Не искам да предполагам, че може би нарочно пусна Роджърс да стреля.“

„Лени Йоро също има вина за головете – категоричен е Невил. - Аз съм играл срещу специални играчи и знам, че винаги трябва да си пред тях.“