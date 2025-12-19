Вратарят Митов остана предпоследен в Европа

Димитър Митов и неговият Абърдийн останаха на предпоследно място в груповата фаза от Лигата на конференциите. Стражът пази цял мач за шотландците при загубата с 0:3 като гост на Спарта (Прага). „Доновете“ останаха само с една точка и единствено славният някога Рапид (Виена) е зад тях – само с една.

На теория в турнира остава българин. Доминик Янков се води играч на Риека, но въобще не попада в групата на отбора, в който премина през лятото. Хърватите завършиха 0:0 като гост на Шахтьор (Донецк) и ще участват в плейофите за осминафинал.

Майнц, последен в Бундеслигата, изживя седмицата на мечтите. Бившият отбор на Тодор Неделев първо завърши 2:2 като гост на Байерн, а после победи Самсунспор, с което си осигури място в Топ 8 и осминафинал.

За да продължат напред, през плейофите ще трябва да минат Кристъл Палас, актуален носител на Купата на Англия, и италианският Фиорентина. Там също ще бъдат арменският Ноа, косоварският Дрита, финландският КУПС, босненският Зрински и северомакедонският Шкендия.