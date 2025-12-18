Андреев с първи голям мач в Испания

Пламен Андреев направи първия си голям мач в Испания и участва в една от сензациите за Кралската купа. Младежкият национал направи пет спасявания, благодарение на които втородивизионният Сантандер победи елитния Виляреал с 2:1. За втори пореден път Андреев пази като титуляр и неговият тим не губи.

Килиън Мбапе пък отново беше герой за Реал (Мадрид) и поне засега спасява главата на треньора Шаби Алонсо. Французинът вкара два гола за 3:2 като гост на третодивизионния Талавера. При поражение Алонсо със сигурност щеше да бъде изгонен. Съдбата на треньора все още зависи и от съботното домакинство срещу Севиля.

Антоан Гризман пък стана единственият от Примера дивисион, който се разписа в четири различни клубни турнира през сезона. Французинът вкара за Атлетико (Мадрид) за 3:2 като гост на Атлетико (Балаерес). Така единствено Лионел Меси има повече попадения за Кралската купа от Гризман през новия век – води с 56 срещу 28 попадения.