Груев загуби мач за историята

Илия Груев игра в мач за историята. Националът започна като титуляр за Лийдс, който три пъти поведе при гостуването на Нюкасъл и... загуби с 3:4. Подобно чудо се случва едва за шести път в историята на Висшата лига. И за последно отново антигероят беше Лийдс – през 2022 година срещу Тотнъм.

Груев започна за трети пореден път като титуляр и асистира за третото попадение. Треньорът Даниел Фарке го извади като тактическа смяна в последната минута, но после последваха два гола от страна на Нюкасъл. Наставникът обвини отново своя вратар Лукас Пери, както направи и при 1:1 срещу Манчестър Юнайтед в неделя.

„Няма право да допусне четвъртия гол – обърна се Фарке към бразилеца. - Ударът беше съвсем обикновен. Сега не мога да кажа още какво ще правя и кой ще пази в следващия мач. Има важни моменти, в които вратарят трябва да спаси отбора си.“

Въпросният четвърти гол е рекорден за Висшата лига. Никога преди победно попадение не беше падало в 101:48 минута.

В деня на мача до Лийдс и черна новина. На 75 години почина уелската легенда и шампион с „белите“ Дон Реви.

Млад германец пък се превърна в кошмар за великия Пеп Гуардиола. Едва 32-годишен Марк Хюрцелер вече втори сезон води Брайтън и не загуби за четвърти път срещу Манчестър Сити – 1:1 като гост. Юношата на Байерн игра до 2022-а само в аматьорски отбори. Като старши треньор е водил преди това само Санкт Паули. Никога по-рано в модерния английски футбол не е имало по-млад треньор. Хюрцелер вече има две победи и две равенства срещу Гуардиола.

Двубоят в Манчестър беше белязан от Ерлинг Холанд. Норвежкият нападател откри резултата за Сити, а това бе гол №35 000 в историята на Висшата лига.

Голямата вечер във Висшата лига продължи с поредните падения на Манчестър Юнайтед, Челси и Тотнъм. „Червените дяволи“ стигнаха само до 2:2 като гост на опашкаря Бърнли. Два гола вкара взетият през лятото нападател Бенджамин Шешко, който имаше само един при уволнения Рубен Аморим. Временният треньор и клубна легенда Дарън Флечър не можеше да повярва как домакините чистят топката пред голлинията. Юнайтед пропусна възможността да стане четвърти, а в петък се очаква назначението на Оле Гунар Солскяр поне до края на сезона.

Лиъм Росиниър изгледа новия си тим Челси, който загуби с 1:2 като гост на Фулъм в лондонско дерби. Първият мач на наставника ще бъде за Купата на Англия в събота срещу Чарлтън.

Феновете на Тотнъм пък подивяха срещу треньора Томас Франк, който е пред уволнение след нова загуба – 2:3 от Борнемут. Преди мача датският наставник беше сниман как пие чай от пластмасова чаша с емблемата на кръвния враг Арсенал. „Не съм толкова глупав да го направя, ако бях забелязал“, обясни се Франк. Под негово ръководство Тотнъм има едва седем победи от 21 мача и е 14-и в класирането.

Игор Тиаго, бивш ас на Лудогорец, направи велико постижение. Нападателят на Брентфорд вкара два гола на Съндърланд за 3:0. Тиаго вече има 16 гола за сезона във Висшата лига, което никой друг бразилец не е постигал.