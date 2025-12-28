Роналдо пак завършва годината с 40 гола

Кристиано Роналдо отново ще завърши годината с поне 40 гола. Нападателят вкара два пъти за Ал Насър при 3:1 срещу Ал Ахдуд в саудитското първенство. В кариерата си вече Роналдо има 956 гола и му остават само 44 до заветния №1000. „Здравата работа е пътят към успеха“, написа Кристиало в социалните мрежи след мача.

Португалецът изравни рекорд, който датира от 60-те години на миналия век. Преди 30-ия си юбилей Роналдо имаше 463 гола. След него – 493. Преди повече от шест десетилетия подобно постижение направи Рони Рук. Бившият нападател на Арсенал, Кристъл Палас и Фулъм обаче игра до 50 години.