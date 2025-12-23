Трета суперкупа на Италия за Наполи

За трети път в историята си Наполи спечели Суперкупата на Италия. На финала бившият тим на Диего Марадона срази Болоня с 2:0. Двата отбора развалиха на домакините от Саудитска Арабия да гледат финал Милан – Интер. За последно Наполи спечели трофея през 1990 година след разгром над Ювентус, когато бразилският национал Антонио Карека вкара два гола.

Тимът от Неапол завърши по перфектен начин 2025 година, в която стана и шампион. От Саудитска Арабия осигуриха награден фонд от 23 милиона евро за четирите участника. Наполи печели 9,5 милиона, а за Болоня остават 6,7 милиона. Отпадналите на финала Милан и Интер взимат по 2,4 милиона.

Датският национал Расмус Хойлунд изстреля гневна стрела срещу бившия си клуб Манчестър Юнайтед. Нападателят беше прокуден през лятото в посока Неапол, както се случи със Скот Мактомини по-рано. „Какво правилно решение взех“, написа Хойлунд в социалните мрежи.