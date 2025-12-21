За ЧРД – Мбапе изравни Кристиано

Тежките последни два месеца за Реал завършиха с голяма предколедна радост. Особено за Килиън Мбапе. Френският нападател вкара гол №59 при 2:0 над Севиля и така изравни Кристиано Роналдо, който също заби толкова за Реал през 2013 година. Сега Мбапе изкопира и марковата радост на португалеца, наричана „Сиууу“ по света.

„Невероятно е да вкарам 59 гола – каза новата суперзвезда на „Сантяго Бернабеу“. - При това стана в първата ми пълна година в Реал. Радостта беше в чест на Кристиано, моя идол. Той ми помогна да се адаптирам в Мадрид. Приятели сме. Още по-хубаво е, че този гол дойде точно на рождения ми ден. Напоследък трудно печелехме мачовете си, но сега имаме време за малко почивка със семействата. Първата ни работа след празниците е да спечелим Суперкупата на Испания. През 2026 година трябва да покажем на феновете ни по цял свят, че не само говорим, но и действаме.“

По-спокойно Коледа ще празнува треньорът Шаби Алонсо. Многократно легендата трябваше да слуша в последните седмици как всеки следващ мач ще му е последен. „Ситуацията е сложна и трябваше да спечелим – призна Алонсо. - Със сигурност можем да играем по-добре.“

Част от феновете на „Сантяго Бернабеу“ освиркваха Винисиус. Бразилецът е смятан за бунтовник №1 срещу треньора. „Хората са свободни да изразяват емоциите си – лаконично отвърна Алонсо. - В сегашната ситуация с толкова много контузени е доста трудно. В съблекалнята си пожелахме весели празници и не сме говорили за друго. Поздравявам Мбапе за прекрасното му постижение. Нека то да го окуражи още повече за 2026 година.“