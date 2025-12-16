Кюрасао с повече билети от Англия

Дебютантът Кюрасао ще получи повече билети от Англия за първия си мач на Мондиал 2026. „Трите лъва“ започват турнира с може би най-голямото дерби на първата фаза – срещу Хърватия. Двата тима ще получат по 4022 места за стадиона в Далас.

На Острова са шокирани, че на малкия Кюрасао се полагат 4307 билета за дебюта на световни финали срещу Германия в Хюстън. Ако всички бъдат изкупени, то 1 на всеки 36 жители на карибската страна ще са на стадиона. А за Англия това би означавало всеки един от 14 570 поданици на краля да подкрепят отбора си.

Кюрасао е самостоятелна държава от 2010 година, а единственият значим футболист е Леандро Бакуня от турския Бандирмаспор.

Друг абсурд – стадионът в Хюстън е с капацитет 68 311 души, а в Далас – 70 122.