Хеттрик от злато за Осман Дембеле! Набеждаваният за футболен хулиган и нехранимайко нападател от ПСЖ събра всички най-ценни индивидуални отличия за 2025 година. Започна се със „Златната топка“ на „Франс Футбол“, мина през наградата на ФИФА за №1 и завърши с авторитетния приз за най-добър в наградите „Глоуб“. Награждаването за 14-и пореден път беше в Дубай, където определят най-добрите за годината. Вече отколешна традиция стана арабските шейхове да конкурират европейския футбол и да привличат всички най-важни личности и събития. Церемонията „Глоуб“ беше основана от преуспелия португалски мениджър Жорже Мендеш заедно с италианските бизнесмени Рикардо Силва и Томасо Бендони. Естествено – подкрепена от местните петролни милиони.

Как се определят победителите? Между 18 и 27 ноември гласуват фенове по интернет. След това се включва вотът на журито, което включва велики имена като Йън Ръш, Франческо Тоти, Ерик Абидал, Луиш Фиго, Антонио Конте, Деметрио Албертини, Марчело Липи, Деко, Икер Касияс, Фабио Капело, Емиилио Бутрагеньо и Дженаро Гатузо.

Сега Дембеле спечели в конкуренцията на Килиън Мбапе, Рафиня, Витиня и Ламин Ямал. Трима от победените обаче взеха други награди. Португалецът Витиня от ПСЖ е най-добър халф. Ямал пък беше определен като най-добър нападател, въпреки че големият победител Дембеле играе на същата позиция.

Пари Сен Жермен, носител на шест трофея през 2025 година, не спря само с тези награди. Клубът е определен и като №1, както треньорът Луис Енрике и спортният директор Луис Кампос.

Барселона пък спечели трофея за най-добър женски отбор, а звездата му Айтана Бонмати взе трофея за най-силна футболистка. Тя е и актуален носител на „Златната топка“.

Церемонията „Глоуб“ не включи по никакъв начин Лионел Меси, но не забрави за Кристиано Роналдо. Португалецът беше определен като футболист №1 на Близкия изток за годината. От своя страна Роналдо награди първия кавалер на наградата сред спортистите – Новак Джокович за цялостната му кариера. „За мен той е пример за спортно дълголетие – каза Роналдо. - Всички следващи поколения ще гледат от него.“

Джокович е рекордьор с 24 титли от Големия шлем и с 428 седмици на първо място на световната ранглиста. На почти 41 години Роналдо пък въобще не мисли да се отказва. И дори намекна за завръщане в Европа.

„Много съм щастлив, че чувам такива думи от него, защото мога да го нарека мой приятел – отвърна Ноле. - Кристиано е човек, който е спечелил всичко и продължава да иска повече и повече. Въпреки че сме в различни спортове, важното е да се подкрепяме и да показваме на следващите поколения, че няма граници.“

„Ако не съм контузен, със сигурност ще вкарам 1000 гола – отсече Кристиано, който вече има 956. - Футболът ще ми посочи какъв е пътят ми.“

Роналдо е звездата на Ал Насър и голмайстор №1 на саудитското първенство.