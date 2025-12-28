Един мач остава на Мареска, за да се спаси в Челси

Само един мач е картбланшът на Енцо Мареска, за да остане треньор на Челси. Въпреки че стана световен клубен шампион на новия турнир през лятото, италианецът претърпя нов крах .- 1:2 у дома от Астън Вила. И сега финалният двубой за него може да е мачът срещу Борнемут на „Стамфорд Бридж“ на 30 декември. А много вероятен заместник на Мареска е именно бъдещият му съперник. Испанецът Андони Ираола направи много силни мачове начело на Борнемут и привлича вниманието. Другите опции за Челси са Лиъм Росинър от Страсбург и Оливер Гласнер от Кристъл Палас.

Астън Вила пък все повече се утвърждава като големия хит на сезона, след като спечели 11-а поредна победа във всички турнири. В последните три кампании на Висшата лига отборът от Бирмингам е спечелил най-много точки от губеща позиция – 54. Сега отново Астън Вила допусна Челки да поведе, за да победи накрая. Националът Оли Уоткинс пък стана първият футболист от Висшата лига, който вкарва победно на „Стамфорд Бризж“ за трети път

Челси започна разследване на фен, който хвърли монети по треньорската скамейка на Астън Вила след втория гол..

Германският национал Флориан Вирц доказа, че по Коледа стават чудеса. След над 100-милионния му трансфер от Байер в Ливърпул офанзивният халф вкара първия си гол при 2:1 над Уулвърхемптън. Това беше 17-ият мач на Вирц в английския елит и 21-ия удар.